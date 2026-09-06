Солдаты 21-й бригады ВСУ ввязались в перестрелку с сослуживцами во время ротации

Неожиданная перестрелка произошла между военнослужащими одной бригады ВСУ в Сумской области. Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады вступили в огневой конфликт с сослуживцами, прибывшими для ротации. Об этом сообщает Телеграм-канал «Северный ветер».

Инцидент случился в районе Великой Рыбицы. Участниками столкновения стали действующие военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады и прибывшая на смену группа из той же части. Предварительной причиной произошедшего называют несогласованность в управлении. Из-за проблем с координацией бойцы открыли огонь друг по другу во время проведения ротации.

Ранее сообщалось, что на фоне боевых действий в Доброполье в ДНР российские военные получают от бойцов ВСУ сведения о расположении украинских подразделений. Для передачи данных и связи с российской стороной военнослужащие используют QR-коды. Их размещают на листовках, которые распространяют российские бойцы.