«Солярой травят таракана»: В Раде резко высказались о Зеленском после слов Трампа
Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана после слов Трампа
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Бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера Украины. В своём Telegram-канале политик написал, что Владимира Зеленского травят как «таракана».
«Чисто солярой травят таракана», — написал Дмитрук.
Ранее Трамп заявил журналистам, что Украине следует найти нового лидера, способного договориться о завершении конфликта. Американский президент также отметил, что, по его мнению, Зеленский уже неоднократно мог урегулировать ситуацию, однако не сделал этого.
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