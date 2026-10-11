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Опубликовано 11 октября, 04:10

«Солярой травят таракана»: В Раде резко высказались о Зеленском после слов Трампа

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана после слов Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера Украины. В своём Telegram-канале политик написал, что Владимира Зеленского травят как «таракана».

«Чисто солярой травят таракана», — написал Дмитрук.

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Ранее Трамп заявил журналистам, что Украине следует найти нового лидера, способного договориться о завершении конфликта. Американский президент также отметил, что, по его мнению, Зеленский уже неоднократно мог урегулировать ситуацию, однако не сделал этого.

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