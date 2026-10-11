«Солярой травят таракана»: В Раде резко высказались о Зеленском после слов Трампа

Бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера Украины. В своём Telegram-канале политик написал, что Владимира Зеленского травят как «таракана».

Ранее Трамп заявил журналистам, что Украине следует найти нового лидера, способного договориться о завершении конфликта. Американский президент также отметил, что, по его мнению, Зеленский уже неоднократно мог урегулировать ситуацию, однако не сделал этого.