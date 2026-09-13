Сомалийские пираты атаковали торговое судно Glamor у берегов Йемена

Сомалийские пираты попытались захватить торговое судно Glamor в Аденском заливе, однако экипажу удалось избежать плена. Нападавшие покинули корабль после появления японского патрульного самолёта, пишет Garowe.

Инцидент произошёл примерно в 70 километрах от побережья Йемена. Вооружённые мужчины поднялись на борт сухогруза, следовавшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Экипаж успел укрыться в защищённом помещении, поэтому пираты не смогли добраться до моряков и установить контроль над судном.

К месту нападения направили японский патрульный самолёт, который совершил демонстрационные пролёты над кораблём. Увидев авиацию и приближающиеся силы международной коалиции, нападавшие покинули Glamor. Все члены экипажа оказались целы, после проверки сухогруз продолжил движение по запланированному маршруту.

Операцию координировала международная группа по борьбе с пиратством CTF 151. В ней также участвовали силы Евросоюза и Индии.

Сомалийское пиратство вернулось к уровню, которого регион не видел около десяти лет. С конца апреля преступники совершили не менее восьми захватов, а рост их активности связывают с ослаблением морского патрулирования и нестабильностью в регионе.