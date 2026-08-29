Пираты освободили судно Lutuf с оружием для турецкой базы в Сомали

Сомалийские пираты освободили грузовое судно Lutuf, перевозившее оружие и оборудование для турецкой военной базы в Могадишо. Об этом сообщает портал Garowe.

По данным издания, сухогруз под флагом Камеруна отпустили после выплаты выкупа. Его размер не раскрывается, хотя ранее захватчики требовали за судно и экипаж около $2 млн.

Lutuf попал в руки пиратов 17 августа у побережья Пунтленда. По данным сомалийских источников, на борту находились оружие, телекоммуникационное и спутниковое оборудование, предназначенное для турецкого военного учебного центра в Могадишо. Ранее эту информацию также подтверждал Associated Press со ссылкой на сомалийского чиновника.

Экипаж судна состоял из десяти человек: шести граждан Индии, граждан Турции и Грузии, а также двух сербских охранников. Garowe пока не сообщает, были ли моряки освобождены вместе с сухогрузом.

Неделей ранее Life.ru рассказывал о захвате Lutuf и ещё одного судна у берегов Йемена и Сомали. Тогда в плену у пиратов оказались в общей сложности 30 моряков, а на борту Lutuf находился груз для турецкой базы.