Шесть судов и почти сотня пленных: У берегов Сомали вновь распоясались пираты
ИМО сообщила о захвате пиратами более 90 моряков в Аденском заливе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 90 моряков оказались в плену после новой серии пиратских нападений в Аденском заливе. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес.
По данным главы ИМО, после последнего захвата пираты и вооружённые грабители удерживают уже шесть судов. Домингес предупредил, что воды региона вновь становятся слишком опасными для экипажей.
«Более 90 ни в чём не повинных моряков сейчас удерживаются в плену, их жизни постоянно подвергаются неопределённости и угрозе», — заявил он. У некоторых захваченных людей может быть ограничен доступ к еде, питьевой воде и медицинской помощи.
Генсек организации потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить всех моряков. Он подчеркнул, что экипажи не должны сталкиваться с насилием и запугиванием за выполнение своей работы.
Заявление последовало после сообщений о захвате судна Seamull 20 августа. Домингес призвал государства усилить меры безопасности и продолжить международное военно-морское сотрудничество в регионе.
В конце 2000-х пиратство у берегов Сомали серьёзно нарушило морские перевозки через Аденский залив и Индийский океан. Позднее число нападений удалось сократить благодаря международному патрулированию, однако теперь угроза вновь усиливается.
Только за минувшую неделю у берегов Сомали произошло несколько инцидентов. 17 августа грузовое судно под флагом Коморских Островов захватили примерно в 25 морских милях к северо-востоку от города Эйль — на борт поднялись восемь вооружённых человек. Последний сигнал судно передало в 13:31 мск, двигаясь в сторону сомалийского побережья. 20 августа в Аденском заливе у берегов Йемена неизвестные захватили танкер: шесть злоумышленников с оружием изменили его маршрут в направлении Сомали.
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