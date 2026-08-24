Шесть судов и почти сотня пленных: У берегов Сомали вновь распоясались пираты

Более 90 моряков оказались в плену после новой серии пиратских нападений в Аденском заливе. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес.

По данным главы ИМО, после последнего захвата пираты и вооружённые грабители удерживают уже шесть судов. Домингес предупредил, что воды региона вновь становятся слишком опасными для экипажей.

«Более 90 ни в чём не повинных моряков сейчас удерживаются в плену, их жизни постоянно подвергаются неопределённости и угрозе», — заявил он. У некоторых захваченных людей может быть ограничен доступ к еде, питьевой воде и медицинской помощи.

Генсек организации потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить всех моряков. Он подчеркнул, что экипажи не должны сталкиваться с насилием и запугиванием за выполнение своей работы.

Заявление последовало после сообщений о захвате судна Seamull 20 августа. Домингес призвал государства усилить меры безопасности и продолжить международное военно-морское сотрудничество в регионе.

В конце 2000-х пиратство у берегов Сомали серьёзно нарушило морские перевозки через Аденский залив и Индийский океан. Позднее число нападений удалось сократить благодаря международному патрулированию, однако теперь угроза вновь усиливается.