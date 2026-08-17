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17 августа, 19:42

У берегов Сомали восемь вооружённых людей захватили грузовое судно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Грузовое судно, ходящее под флагом Коморских Островов, захватили у побережья Сомали. Об инциденте сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности.

По информации компании, нападение произошло примерно в 25 морских милях к северо-востоку от сомалийского города Эйль. На судно поднялись восемь вооружённых человек, после чего они установили над ним контроль.

Последний сигнал автоматической идентификационной системы судно передало в 13:31 мск. В этот момент оно двигалось на северо-запад в направлении побережья Сомали.

Судно вышло из турецкого Текирдага и направлялось в танзанийский Дар-эс-Салам.

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Артём Гапоненко
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