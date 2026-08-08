Моряки нашли храпящего морского льва в каюте своего судна

Морской лев тайком пробрался на рыболовное судно в Аргентине и устроился там с таким комфортом, что уснул прямо на кровати. Незваного пассажира обнаружили только после того, как из каюты раздался громкий храп.

Морской лев пробрался на рыболовное судно. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Silk Road-Shaa

Курьёзный случай произошёл на небольшом корабле, пришвартованном в порту Мар-дель-Плата. Как именно крупное животное сумело попасть на борт и добраться до спального места, осталось загадкой.

Когда моряки заглянули в каюту, морской лев уже спокойно лежал на матрасе. Присутствие людей его, судя по всему, совершенно не смущало: покидать неожиданно найденную «гостиницу» он не торопился.

Один из членов экипажа снял храпящего гостя на телефон. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, а пользователи принялись шутить над морским львом, который без приглашения занял лучшее спальное место на корабле.

Ранее Life.ru писал о другой неожиданной встрече с морским обитателем: у острова Русский недалеко от Владивостока заметили акулу длиной около 2,5 метра. Отдыхающий на гидроцикле попытался отогнать хищницу от берега, однако она невозмутимо продолжила плыть в сторону суши. В последние месяцы акул в Приморье встречают всё чаще, что связывают с заметным потеплением морской воды.