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Опубликовано 5 сентября, 10:19

«Сон при 40»: Фанаты засмеяли Энрике Иглесиаса за видео с лезгинкой

Русскоязычные пользователи высмеяли Энрике Иглесиаса за лезгинку в Казахстане

Обложка © ТАСС / Zuma / Angel Marchini

Обложка © ТАСС / Zuma / Angel Marchini

Испанский певец Энрике Иглесиас попал в эпицентр внимания русскоязычных пользователей соцсетей после того, как поделился видео с концерта в Казахстане. На кадрах местный танцевальный коллектив исполняет лезгинку под его знаменитый хит, а сам певец с энтузиазмом наблюдает за происходящим.

Энрике Иглесиас поделился видео с концерта в Казахстане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / enriqueiglesias

Публикация мгновенно вызвала шквал ироничных комментариев. «Похоже на ИИ», «У меня такие сны при температуре 40», «Энрике, это ты нас так разыгрываешь?» — пишут пользователи. Некоторые сравнили видео с работой нейросетей, генерирующих абсурдные сцены .

Несмотря на насмешки, концерт в Казахстане прошёл успешно. Поклонники певца активно обсуждают его появление в стране, а само видео набрало тысячи просмотров и комментариев.

Дорогое удовольствие: Озвучена сумма затрат Курниковой и Иглесиаса за жизнь в «звёздном» посёлке
Дорогое удовольствие: Озвучена сумма затрат Курниковой и Иглесиаса за жизнь в «звёздном» посёлке

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2014 году Энрике Иглесиас приезжал в Москву вместе с Анной Курниковой после слухов об их разрыве. Тогда пара опровергла домыслы прессы, проведя вечер в одном из столичных ресторанов, а певец, бережно обнимая возлюбленную за талию, покинул заведение уже за полночь.

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Наталья Афонина
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