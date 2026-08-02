Дорогое удовольствие: Озвучена сумма затрат Курниковой и Иглесиаса за жизнь в «звёздном» посёлке

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас за 13 лет израсходовали около 630 миллионов рублей только на содержание своего поместья в Майами. Лишь за прошлый год расходы пары достигли 700 тысяч долларов. Об этом стало известно SHOT.

Вилла Курниковой и Иглесиаса. Фото © Telegram / SHOT

За 2025 год знаменитые супруги заплатили около 700 тысяч долларов за обслуживание своей недвижимости. В эту сумму вошли налог на имущество, страхование от ураганов и наводнений, а также взносы за содержание закрытого жилого комплекса. Эти платежи покрывают работу охраны, уход за территорией, обслуживание бассейна, сада и частного причала. За всё время владения особняком расходы на его содержание достигли восьми миллионов долларов, что составляет примерно 630 миллионов рублей.

Резиденция 51-летнего Энрике Иглесиаса и 45-летней Анны Курниковой находится на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. Земельный участок площадью 63 сотки они приобрели ещё в 2009 году, а строительство завершили спустя четыре года. Площадь дома составляет около 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы шесть спален, девять ванных комнат, тренажёрный зал и винный погреб, а с просторной террасы открывается вид на залив.

На территории также расположены отдельный дом для персонала и гостевой коттедж. Общая площадь всех построек достигает 2,2 тысячи квадратных метров, а стоимость всего поместья сейчас оценивается примерно в 50 миллионов долларов — более четырёх миллиардов рублей.

Закрытый комплекс Bay Point расположен всего в нескольких минутах езды от центра Майами. По соседству с Курниковой и Иглесиасом живут Джессика Альба, Серхио Рамос и Рикки Мартин.

Ранее Анна Курникова показала в соцсетях своих детей в футболках сборной Испании. На снимке были запечатлены двойняшки Николас и Люси, появившиеся на свет в декабре 2017 года, а также дочь Мэри, родившаяся в январе 2020-го. Кроме них у Курниковой и Энрике Иглесиаса есть ещё один ребёнок, который появился на свет в декабре 2025 года. Фото спортсменка сопроводила эмодзи в виде сердечек.