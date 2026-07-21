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21 июля, 12:42

Курникова показала фото детей в футболках сборной после победы Испании на ЧМ

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала в соцсетях фото своих детей в футболках сборной Испании, подписав снимок сердечками.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annakournikova

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annakournikova

На фото запечатлены двойняшки Николас и Люси, родившиеся в декабре 2017 года, и Мэри, которая появилась на свет в январе 2020 года. У пары есть ещё один ребёнок, родившийся в декабре 2025 года.

«Семья»: Энрике Иглесиас показал редкое фото Анны Курниковой с детьми
«Семья»: Энрике Иглесиас показал редкое фото Анны Курниковой с детьми

Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал победу соперника и подчеркнул, что команда сделала всё возможное. Перед финалом защитник испанцев Марк Кукурелья повторил ритуал Жоана Капдевилы и закопал в газон «счастливую» монету.

С 2001 года Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Теннисистка почти не появляется на публике и уделяет всё время семье. 45-летняя Курникова была первой ракеткой мира в парном разряде и достигла восьмого места в одиночном рейтинге. В её активе две победы в парном турнире Australian Open (1999, 2002). В 2003 году спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Николь Вербер
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