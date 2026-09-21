Сооснователь MIXIT Пай обжаловал домашний арест
Обложка © Telegram / SHOT
Сооснователь косметического бренда MIXIT Олег Пай обжаловал решение суда о домашнем аресте. Апелляционная жалоба уже зарегистрирована. Об этом пишет РИА «Новости».
Паю вменяют мошенничество в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Получить оперативные комментарии следствия и суда также не удалось.
Теперь решение о мере пресечения предстоит проверить вышестоящей судебной инстанции. MIXIT — российский косметический бренд, который работает на рынке около 12 лет.
19 сентября Life.ru сообщал, что Тверской суд отправил Олега Пая под домашний арест. Дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ, при этом детали предполагаемого преступления и размер возможного ущерба публично не раскрывались.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.