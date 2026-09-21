«Рейдерский захват»: Соосновательница MIXIT высказалась после ареста Пая и попросила помощи

Соосновательница косметического бренда MIXIT Елена Назарова выступила с комментарием после задержания своего супруга и гендиректора компании Олега Пая. В видеообращении в соцсетяхона назвала его партнёром и заявила, что происходящее считает давлением на бизнес и попыткой рейдерского захвата.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/elena_mixit

Назарова подчеркнула, что компания продолжает работать в штатном режиме. По её словам, производство, логистика, офис и другие подразделения MIXIT функционируют без изменений.

Предпринимательница заявила, что уголовное дело возникло из многолетнего конфликта с бывшим сотрудником. По её словам, спор продолжается с 2019 года, однако ранее его неоднократно удавалось урегулировать, а связанные с ним дела компания выиграла и закрыла.

Назарова призналась, что не понимает, почему гражданско-правовой спор вновь перерос в уголовное дело. Она добавила, что адвокаты уже работают над ситуацией и уверены в правоте компании. Пай сейчас находится под домашним арестом.

Соосновательница также напомнила, что MIXIT работает более 12 лет, развивает собственное производство, исправно платит налоги и помогает благотворительным фондам. По её словам, только на одном предприятии компании заняты около 1,5 тыс. человек.

«Если что-то будет идти неадекватно, то я буду вынуждена обращаться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, к главе Следственного комитета и к вам, к нашим покупателям, к моим подписчикам с просьбой и поддержкой о распространении этой информации», — заявила она.

Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Позже Тверской суд избрал ему домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие квалифицировало дело по части 4 статьи 159 УК РФ, однако подробности предполагаемого преступления и размер возможного ущерба пока не раскрывались.