Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

В Москве задержан генеральный директор одного из крупнейших отечественных брендов косметики MIXIT Олег Пай. Его подозревают в крупном мошенничестве с использованием служебного положения — речь идёт о части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным телеграм-канала SHOT, сегодня днём пройдёт судебное заседание, на котором будет определена мера пресечения для задержанного. Пока официальных комментариев от следствия и представителей компании не поступало.

Ещё в феврале 2026 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT, а также по адресам проживания руководителей компании — в том числе соосновательницы Елены Назаровой и самого Олега Пая. Тогда подробности дела и статус фигурантов не раскрывались, однако в СМИ активно обсуждались различные версии: от возможных налоговых нарушений до корпоративного спора с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой, которая долгое время занимала должность главного разработчика продуктов бренда и позднее пыталась через суд защитить свои права как акционера.

Ранее Life.ru писал, что в Приморье сурдопереводчицу заподозрили в обмане глухих студентов на 500 тысяч рублей. В Уссурийске возбудили уголовное дело против 29-летней сотрудницы колледжа, которую подозревают в мошенничестве в отношении студентов с инвалидностью по слуху. По версии следствия, женщина воспользовалась доверительными отношениями с двумя учащимися и убедила их оформить кредиты, пообещав сама вносить платежи, но выполнять обязательства не собиралась.