В Приморье сурдопереводчицу заподозрили в обмане глухих студентов на ₽500 тысяч

В Уссурийске Приморского края возбудили уголовное дело против 29-летнюю сурдопереводчицу колледжа, которую подозревают в мошенничестве в отношении студентов с инвалидностью по слуху. Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, женщина воспользовалась доверительными отношениями с двумя учащимися и их беспомощным состоянием. Она убедила студентов оформить на себя кредиты, а полученные средства передать ей якобы для решения финансовых проблем. При этом подозреваемая обещала самостоятельно вносить ежемесячные платежи, однако выполнять обязательства не собиралась.

В результате потерпевшие лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей. После задержания женщина призналась в содеянном.

Кроме того, ранее в отношении неё возбудили отдельное уголовное дело. По данным прокуратуры, сурдопереводчик без разрешения другой студентки, также имеющей инвалидность по слуху, оформила через её телефон кредит в мобильном приложении. После этого 18 тысяч рублей были переведены на банковский счёт подозреваемой.

Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Ранее в Москве задержали женщину, которая под видом психологической помощи убеждала клиентов вкладывать деньги в её проекты. В общей сложности она получила более 28,7 млн рублей, после чего объявила себя банкротом.