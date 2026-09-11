Бежавшего с СВО после мошенничества застройщика Пруидзе задержали в Москве
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Осуждённого за мошенничество застройщика Анзора Пруидзе задержали в Москве после самовольного ухода из воинской части. Ранее он отправился в зону СВО, однако позже покинул подразделение без разрешения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Пруидзе арестовали. Об этом рассказал представитель инициативной группы дольщиков.
У застройщика четыре судимости за мошенничество и причинение имущественного ущерба покупателям. Последние приговоры связаны с жилым комплексом «Горизонт» в Адлере. Следствие установило, что Пруидзе продавал апартаменты, на которые покупатели уже заключили договоры долевого участия.
В мае 2025 года суд назначил ему пять лет лишения свободы. После этого Пруидзе заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. В июле он самовольно покинул воинскую часть. Позже правоохранители объявили его в международный розыск.
Апартаментный комплекс «Горизонт» также фигурирует в уголовном деле предпринимателя Рубена Татуляна, известного как Робсон. Следствие обвиняет его в причастности к мошенничеству с площадями.
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