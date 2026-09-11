Бежавшего с СВО после мошенничества застройщика Пруидзе задержали в Москве

Осуждённого за мошенничество застройщика Анзора Пруидзе задержали в Москве после самовольного ухода из воинской части. Ранее он отправился в зону СВО, однако позже покинул подразделение без разрешения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Пруидзе арестовали. Об этом рассказал представитель инициативной группы дольщиков.

У застройщика четыре судимости за мошенничество и причинение имущественного ущерба покупателям. Последние приговоры связаны с жилым комплексом «Горизонт» в Адлере. Следствие установило, что Пруидзе продавал апартаменты, на которые покупатели уже заключили договоры долевого участия.

В мае 2025 года суд назначил ему пять лет лишения свободы. После этого Пруидзе заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. В июле он самовольно покинул воинскую часть. Позже правоохранители объявили его в международный розыск.

Апартаментный комплекс «Горизонт» также фигурирует в уголовном деле предпринимателя Рубена Татуляна, известного как Робсон. Следствие обвиняет его в причастности к мошенничеству с площадями.