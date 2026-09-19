Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве
Олег Пай. Обложка © Telegram / SHOT
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании предпринимателю меры пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ. Подробности предполагаемого преступления и размер возможного ущерба публично пока не раскрывались.
Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основал косметический бренд MIXIT в 2014 году. Компания развивает собственное производство и розничные продажи косметики.
Ранее Life.ru сообщал, что Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. До этого в офисе MIXIT и по адресам руководителей компании также проводились обыски.
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