Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании предпринимателю меры пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ. Подробности предполагаемого преступления и размер возможного ущерба публично пока не раскрывались.

Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основал косметический бренд MIXIT в 2014 году. Компания развивает собственное производство и розничные продажи косметики.

Ранее Life.ru сообщал, что Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. До этого в офисе MIXIT и по адресам руководителей компании также проводились обыски.