Американская певица Тейлор Свифт и её супруг, футболист Трэвис Келси, вновь столкнулись с недовольством соседей из-за обустройства особняка в штате Огайо стоимостью 5,35 миллиона долларов. На этот раз местные жители обеспокоились судьбой диких животных, которым, по их мнению, могут навредить планы звёздной пары по озеленению участка. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на Page Six.

Речь идёт о доме на берегу озера Эри в населённом пункте Братеналь. Во вторник, 10 ноября, местный архитектурный совет единогласно одобрил представленный представителями Свифт и Келси проект благоустройства территории. Однако решение устроило далеко не всех соседей.

Особенно резко против предложенного озеленения выступила местная жительница Люси Веллер. Она заявила, что привычные декоративные газоны не заменят животным естественную среду обитания.

«Им не нужны газоны; им нужна еда, укрытие и места для размножения», — подчеркнула соседка, выразив сомнение в пользе проекта для местной фауны.

Ранее Life.ru рассказывал о самых необычных звёздных свадьбах 2026 года, в числе которых оказалось и торжество Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. По данным издания, пара устроила закрытую церемонию на нью-йоркской арене Madison Square Garden, пригласив около тысячи гостей. Ради сохранения приватности присутствующих попросили сдать телефоны и подписать соглашения о неразглашении.