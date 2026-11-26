Несколько сослуживцев Героя России Михаила Тамбовцева подали заявки на третий поток президентской программы «Время героев» после того, как узнали о его решении принять участие в отборе. По словам военнослужащего, новый формат обучения особенно важен для молодых участников СВО, которые не успели получить высшее образование.

«Только вчера общался с сослуживцами, рассказал, что подал заявку. Ребята посмотрели в интернете подробности, и несколько человек сразу же подались на отбор. Много молодых ушло на СВО, и для них новый поток — важный шанс получить образование», — рассказал Тамбовцев.

Год назад Михаил Тамбовцев получил из рук президента России Владимира Путина медаль «Золотая Звезда» за подвиг, совершённый в зоне специальной военной операции. В ноябре 2026 года военнослужащий подал заявку на участие в отборе на третий поток программы.

По мнению Героя России, приобретённые во время службы навыки — способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям, осваивать новые технологии и пересматривать привычные подходы — могут быть востребованы и в гражданской сфере.

Третий поток программы «Время героев» впервые ориентирован на участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования. Обучение продлится три года и будет сочетать теоретическую подготовку, практические занятия и работу с наставниками. Выпускники получат диплом Президентской академии.

Регистрация кандидатов продолжится до 12:00 мск 25 января 2027 года на официальном сайте программы «Время героев».

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что за первую неделю отбора на третий поток программы поступило более 15 тысяч заявок. При оценке кандидатов будут учитываться их воинские заслуги, результаты тестирования и управленческие способности.