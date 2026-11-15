На третий поток программы «Время героев» за неделю подали более 15 тысяч заявок
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Более 15 тысяч человек подали заявки на участие в третьем потоке президентской программы «Время героев» с момента открытия регистрации 9 ноября. Новый набор впервые ориентирован на участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования. По решению президента России Владимира Путина для них предусмотрена специальная трёхлетняя образовательная программа.
«Запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Участники смогут пройти ускоренное обучение в Президентской академии и получить государственный диплом. Программа предусматривает изучение принципов работы органов власти, современных инструментов управления и принятия решений. Особое внимание уделят подготовке к государственной и муниципальной службе.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что обучение потребует высокой мотивации. За три года слушателям предстоит не только освоить университетскую программу, но и приобрести практические навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.
Отбор будет проходить в несколько этапов. Организаторы оценят боевые заслуги кандидатов, отражённые в государственных наградах, а также их способности с помощью эссе, тестирования и собеседований. Руководитель оценочного блока Павел Безручко уточнил, что задания адаптировали с учётом образовательного уровня претендентов.
Подать заявку могут граждане России, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, со средним общим, средним профессиональным либо незаконченным высшим образованием. Регистрация на официальном сайте программы продлится до 25 января 2027 года.
Программа «Время героев» действует с марта 2024 года. Выпускники первого потока уже получили назначения или были избраны на ответственные должности, а две трети участников второго потока заняли новые посты. Обучение второго набора завершится в 2027 году.
Ранее Life.ru сообщал, что за первые сутки регистрации на третий поток «Времени героев» поступило более пяти тысяч заявок. О результатах первоначального этапа отбора 10 ноября рассказал Сергей Кириенко. Он уточнил, что регистрация стартовала во второй половине дня 9 ноября. Для претендентов без высшего образования предусмотрели трёхлетний курс, по окончании которого выпускники получат диплом государственного образца.