На третий поток программы «Время героев», который открыли для участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования, поступило более пяти тысяч заявок менее чем за сутки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании оргкомитета международной премии «Мы вместе».

Регистрация началась во второй половине дня 9 ноября. Подать заявку можно на официальном сайте программы. Обучение займёт три года. Первые полтора года участники будут изучать теорию в Президентской академии, затем перейдут на очно-заочный формат. Выпускники получат диплом государственного образца.