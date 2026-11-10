На третий поток «Времени героев» в первые же сутки подали более 5 тыс. заявок
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На третий поток программы «Время героев», который открыли для участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования, поступило более пяти тысяч заявок менее чем за сутки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании оргкомитета международной премии «Мы вместе».
Регистрация началась во второй половине дня 9 ноября. Подать заявку можно на официальном сайте программы. Обучение займёт три года. Первые полтора года участники будут изучать теорию в Президентской академии, затем перейдут на очно-заочный формат. Выпускники получат диплом государственного образца.
Напомним, в России стартовал приём заявок на третий поток президентской программы «Время героев», впервые предназначенный для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Заявки будут приниматься до 25 января 2027 года. К участию допускаются граждане России, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо незаконченное высшее образование. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование в одном из 95 региональных пунктов оценки. При отборе будут учитываться воинские заслуги.