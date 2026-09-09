Участника «Времени героев» назначили замминистра транспорта Рязанской области

Кавалер трёх орденов Мужества Сергей Пугачёв назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Он также является участником специальной военной операции и второго потока федеральной программы «Время героев».

Пугачёв родился в Тамбове, но более десяти лет живёт в Рязанской области. В регионе он учился и проходил службу. В новой должности чиновник займётся вопросами развития дорожной сети и общественного транспорта.

«Для меня большая честь и ответственность работать на развитие Рязанской области — региона, который стал для меня по-настоящему родным», — сказал Пугачёв.

Губернатор Павел Малков был наставником Пугачёва в рамках программы. По словам главы региона, он видел, как бывший военнослужащий проходил обучение и стажировку в областном правительстве, и считает его опыт полезным для региона. За проявленный в зоне СВО героизм Пугачёв награждён орденом Александра Невского с мечами, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Второй поток программы «Время героев» стартовал в июне 2025 года. В него вошли 85 участников. Ранее более 110 выпускников проекта получили новые должности в государственных органах и других структурах.