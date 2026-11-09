В России стартовал приём заявок на третий поток президентской программы «Время героев», впервые предназначенный для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Общественного совета проекта.

«По решению Президента России Владимира Владимировича Путина запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов СВО без высшего образования», — заявил Кириенко.

Подать заявку можно с 9 ноября 2026 года по 25 января 2027 года. К участию допускаются граждане России, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо незаконченное высшее образование. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование в одном из 95 региональных пунктов оценки. При отборе будут учитываться воинские заслуги.

Обучение продлится три года вместо стандартных четырёх. Первые полтора года участники будут осваивать теоретическую программу в Президентской академии, после чего перейдут на очно-заочный формат. По завершении курса выпускники получат государственный диплом.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что расширение доступности программы не означает смягчения требований. Отбор останется многоэтапным, а главными критериями станут способности кандидатов, их мотивация и готовность применять полученные знания на гражданской службе.

Поддержку инициативе выразили Герой России Александр Карелин, депутат Госдумы Владимир Сайбель и руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Они отметили значение программы для профессионального развития ветеранов, их возвращения к гражданской жизни и привлечения к управлению регионами.

Программа «Время героев» действует с марта 2024 года. Выпускники первого потока уже получили назначения или были избраны на ответственные должности, а две трети участников второго потока также заняли новые посты. Среди выпускников и участников проекта — полпред президента в УрФО Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель Движения Первых Артур Орлов.