Путин поручил расширить «Время героев» для бойцов СВО без высшего образования
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Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации и не имеющие высшего образования, должны получить такие же возможности по самореализации, как и выпускники проекта «Время героев». Президент РФ Владимир Путин поручил разработать подобную программу для бойцов, не окончивших ВУЗ, но желающих двигаться в карьере после возвращения к мирной жизни.
«Для таких бойцов мы тоже должны создать условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа», — отметил глава государства.
Он заметил, что среди военнослужащих на передовой немало людей без дипломов вузов, которым также необходимо предоставить возможности для профессионального развития. Разработкой нового проекта совместно займутся Администрация президента и Правительство РФ.
Напомним, «Время героев» — это кадровая программа, созданная для подготовки участников и ветеранов СВО к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Попасть на обучение можно после отбора и при наличии диплома о высшем образовании. Life.ru не раз писал об успехах выпускников проекта. Так, кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» Евгений Мурашов был назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.
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