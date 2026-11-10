Решение президента России Владимира Путина открыть третий поток программы «Время героев» для участников СВО без высшего образования могла родиться на фоне его личных встреч с военнослужащими. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления Российской ассоциации политических консультантов Евгений Минченко.

Эксперт отметил, что глава государства регулярно общается с бойцами и знаком с проблемами, с которыми они сталкиваются. По предположению Минченко, именно такие встречи могли подтолкнуть президента к решению расширить круг участников кадровой программы.

«В частности, я думаю, что идея третьего потока, который не требует наличия высшего образования у претендентов на обучение, родилась именно из личного общения президента с участниками СВО», — заявил политолог.

Минченко пояснил, что новый формат открывает перспективы государственной и муниципальной службы для ветеранов, ранее не имевших возможности попасть в программу из-за образовательных требований. По его оценке, это закономерное развитие проекта, в первых потоках которого было много высокопоставленных офицеров.

Политолог также обратил внимание на результаты предыдущих наборов. По его мнению, избрание участников СВО и выпускников «Времени героев» в Государственную думу показывает, что программа способна стать действенным механизмом профессионального продвижения. При этом аналогичные кадровые проекты действуют и на региональном уровне, а их выпускники получают назначения в местных органах власти.

Отбор на третий поток стартовал 9 ноября по решению Владимира Путина. Претендовать на обучение могут участники и ветераны СВО со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием. Подать заявку можно до 25 января 2027 года. Обучение продлится три года, по итогам участники получат диплом государственного образца.