Минченко объяснил, почему Путин расширил программу «Время героев»
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Решение президента России Владимира Путина открыть третий поток программы «Время героев» для участников СВО без высшего образования могла родиться на фоне его личных встреч с военнослужащими. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления Российской ассоциации политических консультантов Евгений Минченко.
Эксперт отметил, что глава государства регулярно общается с бойцами и знаком с проблемами, с которыми они сталкиваются. По предположению Минченко, именно такие встречи могли подтолкнуть президента к решению расширить круг участников кадровой программы.
«В частности, я думаю, что идея третьего потока, который не требует наличия высшего образования у претендентов на обучение, родилась именно из личного общения президента с участниками СВО», — заявил политолог.
Минченко пояснил, что новый формат открывает перспективы государственной и муниципальной службы для ветеранов, ранее не имевших возможности попасть в программу из-за образовательных требований. По его оценке, это закономерное развитие проекта, в первых потоках которого было много высокопоставленных офицеров.
Политолог также обратил внимание на результаты предыдущих наборов. По его мнению, избрание участников СВО и выпускников «Времени героев» в Государственную думу показывает, что программа способна стать действенным механизмом профессионального продвижения. При этом аналогичные кадровые проекты действуют и на региональном уровне, а их выпускники получают назначения в местных органах власти.
Отбор на третий поток стартовал 9 ноября по решению Владимира Путина. Претендовать на обучение могут участники и ветераны СВО со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием. Подать заявку можно до 25 января 2027 года. Обучение продлится три года, по итогам участники получат диплом государственного образца.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил создать отдельную программу для бойцов СВО без высшего образования. На совещании с правительством 5 ноября президент подчеркнул необходимость предоставить таким военнослужащим возможности для профессионального развития и работы на гражданской службе. Разработку программы поручили Администрации президента совместно с правительством.