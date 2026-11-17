Состав Венесуэлы на матч с Россией: 25 игроков из 28, травмы и клубы
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Кто сыграет за Венесуэлу против России 17 ноября 2026 года: исходная заявка 28 футболистов, три выбывших из-за травм, 25 оставшихся, клубы и лидеры.
Состав сборной Венесуэлы на матч с Россией 17 ноября 2026 года — 28 футболистов, клубы и главные игроки. Обложка © IMAGO/Naushad
К матчу с Россией 17 ноября 2026 года у сборной Венесуэлы осталось 25 футболистов из первоначально вызванных 28. Главный тренер Освальдо Вискаррондо потерял трёх игроков из-за травм: вингера Глейкера Мендосу, защитника Тео Кинтеро и полузащитника Йерсона Чакона. Ранее в заявку на ноябрьский сбор не вошли Саломон Рондон и Йеферсон Сотельдо. Товарищеская встреча пройдёт в Краснодаре, начало — в 19:00 по московскому времени.
Первоначальный список из 28 игроков был опубликован 3 ноября на два матча — против команды Страны Басков и России. Поэтому число «28» в старой заявке правильно как количество вызванных, но уже не отражает размер состава, доступного тренеру перед игрой с Россией. Стартовые 11 футболистов объявят ближе к началу встречи.
Подробный разбор первоначальной заявки, клубов и кадровых потерь — в материале «Состав Венесуэлы и кадровые потери перед матчем».
Почему Венесуэла привезла в Краснодар только 25 футболистов
Информация о трёх потерях приводится профильным венесуэльским изданием La Vinotinto со ссылкой на медицинские сообщения Федерации футбола Венесуэлы. Кинтеро получил травму во время матча 14 ноября, а Мендоса и Чакон не смогут помочь команде из-за повреждений, выявленных в расположении сборной.
Инфографика © Life.ru
Полный первоначальный состав Венесуэлы: 28 вызванных и клубы
Ниже перечислены все футболисты из исходного списка. Отметка «выбыл» означает, что игрок был вызван, но недоступен на матч с Россией.
- Вратари — 4
Хосе Давид Контрерас («Барселона», Гуаякиль, Эквадор); Кристофер Варела («Депортиво Ла-Гуайра»); Мигель Сильва («Карабобо»); Франкарлос Бенитес («Каракас»).
- Защитники — 8
Луис Бальбо («Штурм», Грац); Адриан Паласиос («Генк»); Тео Кинтеро («Спарта», Роттердам; выбыл); Кристиан Макун («Левски», София); Науэль Феррареси («Ботафого»); Йордан Осорио («Депортес Толима»); Йон Арамбуру («Реал Сосьедад»); Адриан Кова («Локомотив», Пловдив).
- Полузащитники — 8
Кристиан Кассерес-младший («Тулуза»); Марко Либра («Болонья»); Джеферсон Карабальо («Депортиво Тачира»); Янгель Эррера («Реал Сосьедад»); Даниэль Перейра («Монреаль»); Себастьян Мендоса («Карабобо»); Тельяско Сеговия («Интер Майами»); Йерсон Чакон (АЕК, Ларнака; выбыл).
- Нападающие — 8
Глейкер Мендоса («Шахтёр», Донецк; выбыл); Матиас Лакава («Визела»); Джефферсон Саварино («Флуминенсе»); Эдуард Бельо («Депортиво Кали»); Робинсон Флорес («Академия Пуэрто-Кабельо»); Кевин Келси («Рейнджерс»); Хесус Рамирес («Чорум»); Луифер Эрнандес («Пуэбла»).
После трёх исключений в распоряжении тренера остаются четыре вратаря, семь защитников, семь полузащитников и семь нападающих — всего 25 человек. Это доступные игроки ноябрьского сбора, а не официальная протокольная заявка на конкретную игру.
Кто из лидеров Венесуэлы может сыграть против России
Игрок сборной Венесуэлы Йеферсон Сотельдо не попал в заявку на матч. Фото © EPA/Гастон Бритос
Самые известные футболисты обновлённой команды — защитник Йон Арамбуру и полузащитник Янгель Эррера из «Реал Сосьедад», Тельяско Сеговия из «Интер Майами» и атакующий игрок Джефферсон Саварино из «Флуминенсе». Сочетание легионеров европейских и американских клубов — основа нынешней команды Вискаррондо.
В матче против сборной Страны Басков 14 ноября с первых минут вышли Контрерас; Арамбуру, Феррареси, Кинтеро, Бальбо; Кассерес, Эррера, Сеговия; Бельо, Саварино и Келси. Этот состав отражает выбор тренера в предыдущей встрече, но не означает, что те же 11 игроков выйдут против России: Кинтеро уже выбыл.
Почему не вызвали Саломона Рондона и Йеферсона Сотельдо
Лучшего бомбардира сборной Венесуэлы Саломона Рондона и атакующего полузащитника Йеферсона Сотельдо нет в опубликованной ноябрьской заявке. Главный тренер не назвал единой однозначной причины отсутствия Рондона, поэтому нельзя утверждать, что дело исключительно в травме, конфликте либо завершении карьеры. Вискаррондо обновляет команду после неудачного отбора на чемпионат мира — 2026.
Как Венесуэла сыграла перед матчем с Россией
14 ноября венесуэльцы уступили команде Страны Басков в Бильбао со счётом 0:1. Во время встречи травму получил Тео Кинтеро. 16 ноября Венесуэла провела предыгровую тренировку в Краснодаре. На пресс-конференции Вискаррондо отметил комбинационную игру сборной России и её действия в обороне и при стандартных положениях. Полузащитник Янгель Эррера также участвовал в общении с журналистами.
Россия — Венесуэла: во сколько матч и где смотреть
Товарищеский матч пройдёт во вторник, 17 ноября 2026 года, на стадионе «Краснодар». Начало в 19:00 мск. Прямую трансляцию покажут «Первый канал» и онлайн-кинотеатр Okko. В одном материале с обновлениями собраны время начала, трансляция, стартовые составы, ход матча и результат Россия — Венесуэла. Для болельщиков стадион откроется в 16:30. Российскую сборную тренирует Валерий Карпин; обе команды встретятся впервые в истории современных национальных сборных.
Частые вопросы о составе Венесуэлы
- Сколько игроков вызвала Венесуэла?
Первоначально — 28. К 17 ноября трое выбыли из-за травм, поэтому доступными в расположении команды остались 25.
- Кто точно не сыграет с Россией?
Глейкер Мендоса, Тео Кинтеро и Йерсон Чакон выбыли по медицинским причинам. Рондон и Сотельдо изначально не были вызваны.
- Кто может выйти в стартовом составе?
Состав до официального объявления остаётся неизвестным. Среди ключевых игроков — Арамбуру, Эррера, Сеговия и Саварино.
- Сыграет ли Саломон Рондон?
Нет: он не включён в заявку на ноябрьские встречи.
- Когда и где игра Россия — Венесуэла?
17 ноября в 19:00 мск на стадионе «Краснодар». Трансляции — Первый канал и Okko.
- Какой результат матча со Страной Басков?
14 ноября Венесуэла уступила 0:1.