Состав Венесуэлы на матч с Россией: 25 игроков из 28, травмы и клубы Оглавление Почему Венесуэла привезла в Краснодар только 25 футболистов Полный первоначальный состав Венесуэлы: 28 вызванных и клубы Кто из лидеров Венесуэлы может сыграть против России Почему не вызвали Саломона Рондона и Йеферсона Сотельдо Как Венесуэла сыграла перед матчем с Россией Россия — Венесуэла: во сколько матч и где смотреть Частые вопросы о составе Венесуэлы Кто сыграет за Венесуэлу против России 17 ноября 2026 года: исходная заявка 28 футболистов, три выбывших из-за травм, 25 оставшихся, клубы и лидеры. Состав сборной Венесуэлы на матч с Россией 17 ноября 2026 года — 28 футболистов, клубы и главные игроки. Обложка © IMAGO/Naushad

К матчу с Россией 17 ноября 2026 года у сборной Венесуэлы осталось 25 футболистов из первоначально вызванных 28. Главный тренер Освальдо Вискаррондо потерял трёх игроков из-за травм: вингера Глейкера Мендосу, защитника Тео Кинтеро и полузащитника Йерсона Чакона. Ранее в заявку на ноябрьский сбор не вошли Саломон Рондон и Йеферсон Сотельдо. Товарищеская встреча пройдёт в Краснодаре, начало — в 19:00 по московскому времени.

Первоначальный список из 28 игроков был опубликован 3 ноября на два матча — против команды Страны Басков и России. Поэтому число «28» в старой заявке правильно как количество вызванных, но уже не отражает размер состава, доступного тренеру перед игрой с Россией. Стартовые 11 футболистов объявят ближе к началу встречи.

Подробный разбор первоначальной заявки, клубов и кадровых потерь — в материале «Состав Венесуэлы и кадровые потери перед матчем».

Почему Венесуэла привезла в Краснодар только 25 футболистов

Информация о трёх потерях приводится профильным венесуэльским изданием La Vinotinto со ссылкой на медицинские сообщения Федерации футбола Венесуэлы. Кинтеро получил травму во время матча 14 ноября, а Мендоса и Чакон не смогут помочь команде из-за повреждений, выявленных в расположении сборной.

Инфографика © Life.ru

Полный первоначальный состав Венесуэлы: 28 вызванных и клубы

Ниже перечислены все футболисты из исходного списка. Отметка «выбыл» означает, что игрок был вызван, но недоступен на матч с Россией.

Вратари — 4

Хосе Давид Контрерас («Барселона», Гуаякиль, Эквадор); Кристофер Варела («Депортиво Ла-Гуайра»); Мигель Сильва («Карабобо»); Франкарлос Бенитес («Каракас»).

Защитники — 8

Луис Бальбо («Штурм», Грац); Адриан Паласиос («Генк»); Тео Кинтеро («Спарта», Роттердам; выбыл); Кристиан Макун («Левски», София); Науэль Феррареси («Ботафого»); Йордан Осорио («Депортес Толима»); Йон Арамбуру («Реал Сосьедад»); Адриан Кова («Локомотив», Пловдив).

Полузащитники — 8

Кристиан Кассерес-младший («Тулуза»); Марко Либра («Болонья»); Джеферсон Карабальо («Депортиво Тачира»); Янгель Эррера («Реал Сосьедад»); Даниэль Перейра («Монреаль»); Себастьян Мендоса («Карабобо»); Тельяско Сеговия («Интер Майами»); Йерсон Чакон (АЕК, Ларнака; выбыл).

Нападающие — 8

Глейкер Мендоса («Шахтёр», Донецк; выбыл); Матиас Лакава («Визела»); Джефферсон Саварино («Флуминенсе»); Эдуард Бельо («Депортиво Кали»); Робинсон Флорес («Академия Пуэрто-Кабельо»); Кевин Келси («Рейнджерс»); Хесус Рамирес («Чорум»); Луифер Эрнандес («Пуэбла»).

После трёх исключений в распоряжении тренера остаются четыре вратаря, семь защитников, семь полузащитников и семь нападающих — всего 25 человек. Это доступные игроки ноябрьского сбора, а не официальная протокольная заявка на конкретную игру.

Кто из лидеров Венесуэлы может сыграть против России

Игрок сборной Венесуэлы Йеферсон Сотельдо не попал в заявку на матч. Фото © EPA/Гастон Бритос

Самые известные футболисты обновлённой команды — защитник Йон Арамбуру и полузащитник Янгель Эррера из «Реал Сосьедад», Тельяско Сеговия из «Интер Майами» и атакующий игрок Джефферсон Саварино из «Флуминенсе». Сочетание легионеров европейских и американских клубов — основа нынешней команды Вискаррондо.

В матче против сборной Страны Басков 14 ноября с первых минут вышли Контрерас; Арамбуру, Феррареси, Кинтеро, Бальбо; Кассерес, Эррера, Сеговия; Бельо, Саварино и Келси. Этот состав отражает выбор тренера в предыдущей встрече, но не означает, что те же 11 игроков выйдут против России: Кинтеро уже выбыл.

Почему не вызвали Саломона Рондона и Йеферсона Сотельдо

Лучшего бомбардира сборной Венесуэлы Саломона Рондона и атакующего полузащитника Йеферсона Сотельдо нет в опубликованной ноябрьской заявке. Главный тренер не назвал единой однозначной причины отсутствия Рондона, поэтому нельзя утверждать, что дело исключительно в травме, конфликте либо завершении карьеры. Вискаррондо обновляет команду после неудачного отбора на чемпионат мира — 2026.

Как Венесуэла сыграла перед матчем с Россией

14 ноября венесуэльцы уступили команде Страны Басков в Бильбао со счётом 0:1. Во время встречи травму получил Тео Кинтеро. 16 ноября Венесуэла провела предыгровую тренировку в Краснодаре. На пресс-конференции Вискаррондо отметил комбинационную игру сборной России и её действия в обороне и при стандартных положениях. Полузащитник Янгель Эррера также участвовал в общении с журналистами.

Россия — Венесуэла: во сколько матч и где смотреть

Товарищеский матч пройдёт во вторник, 17 ноября 2026 года, на стадионе «Краснодар». Начало в 19:00 мск. Прямую трансляцию покажут «Первый канал» и онлайн-кинотеатр Okko. В одном материале с обновлениями собраны время начала, трансляция, стартовые составы, ход матча и результат Россия — Венесуэла. Для болельщиков стадион откроется в 16:30. Российскую сборную тренирует Валерий Карпин; обе команды встретятся впервые в истории современных национальных сборных.

Частые вопросы о составе Венесуэлы

Сколько игроков вызвала Венесуэла?

Первоначально — 28. К 17 ноября трое выбыли из-за травм, поэтому доступными в расположении команды остались 25.

Кто точно не сыграет с Россией?

Глейкер Мендоса, Тео Кинтеро и Йерсон Чакон выбыли по медицинским причинам. Рондон и Сотельдо изначально не были вызваны.

Кто может выйти в стартовом составе?

Состав до официального объявления остаётся неизвестным. Среди ключевых игроков — Арамбуру, Эррера, Сеговия и Саварино.

Сыграет ли Саломон Рондон?

Нет: он не включён в заявку на ноябрьские встречи.

Когда и где игра Россия — Венесуэла?

17 ноября в 19:00 мск на стадионе «Краснодар». Трансляции — Первый канал и Okko.

Какой результат матча со Страной Басков?

14 ноября Венесуэла уступила 0:1.

Авторы Александра Новоселова