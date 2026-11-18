Россия — Венесуэла 2:0: результат матча 17 ноября, голы Миранчука и составы Оглавление Россия — Венесуэла: счёт и главные события матча Кто забил России против Венесуэлы Стартовый состав России против Венесуэлы Стартовый состав Венесуэлы Хронология: голы, карточки и замены Видеообзор Россия — Венесуэла 2:0: где посмотреть голы Что сказали Миранчук и тренер Венесуэлы после встречи Где показывали матч Россия — Венесуэла FAQ: ответы на популярные запросы Россия победила Венесуэлу 2:0 в Краснодаре 17 ноября 2026 года. Дубль Алексея Миранчука, составы команд, хронология голов, статистика и официальный видеообзор. Россия — Венесуэла: товарищеский футбольный матч 17 ноября 2026 года. Иллюстрация сгенерирована ИИ.

Сборная России завершила 2026 год победой над Венесуэлой — 2:0. Товарищеская встреча прошла 17 ноября на стадионе «Краснодар». Оба гола во втором тайме забил капитан Алексей Миранчук: на 59-й минуте после передачи Ильи Вахании и на 75-й — после паса Матвея Кисляка. В воротах российской команды сыграл Матвей Сафонов. За игрой наблюдал 31 701 зритель.

Матч стал для Миранчука 58-м за сборную России. Он довёл число своих голов за национальную команду до 15 и вышел на восьмое место в списке её бомбардиров, сравнявшись с Дмитрием Сычёвым. Ниже — итоговый счёт, авторы голов, стартовые составы, ключевые моменты и ссылка на видеообзор РФС.

Россия — Венесуэла: счёт и главные события матча

Дата — 17 ноября 2026 года

Место — Краснодар, стадион «Краснодар»

Турнир — BETBOOM товарищеский матч сборных

Итог — Россия — Венесуэла — 2:0 (0:0)

Голы — 59′ Миранчук (Вахания); 75′ Миранчук (Кисляк)

Тренеры — Валерий Карпин — Освальдо Вискаррондо

Посещаемость — 31 701 зритель (Life.ru)

В первом тайме команды не забили. После перерыва Россия дважды реализовала атакующие эпизоды, а голкипер хозяев сохранил ворота в неприкосновенности. Первый мяч Миранчук отправил в сетку на 59-й минуте после передачи Вахании, второй — на 75-й после паса вышедшего на замену Кисляка.

Кто забил России против Венесуэлы

59-я минута — 1:0. Илья Вахания ассистировал Алексею Миранчуку, который открыл счёт. 75-я минута — 2:0. Матвей Кисляк отдал результативную передачу Миранчуку: капитан оформил дубль и установил окончательный результат.

По данным РФС, после этой игры у Миранчука 15 голов за национальную команду. Это восьмой показатель в её истории — наравне с Дмитрием Сычёвым. До матча с Венесуэлой у полузащитника было 13 мячей.

Матч 17 ноября завершил программу национальной команды в 2026 году. Годовой календарь сборной России по футболу и результаты предыдущих встреч можно посмотреть в сводном обзоре Life.ru.

Стартовый состав России против Венесуэлы

Матвей Сафонов (вратарь); Илья Вахания, Кирилл Данилов, Виктор Мелёхин, Андрей Лангович; Алексей Миронов, Алексей Батраков, Данил Глебов; Кирилл Глебов, Николай Комличенко, Алексей Миранчук (капитан). Список приводится по объявлению РФС от 17 ноября.

В запасе были Станислав Агкацев, Максим Бориско, Турпал-Али Ибишев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Данил Круговой, Мингиян Бевеев, Матвей Кисляк, Артём Карпукас, Иван Обляков, Данил Пруцев, Лечи Садулаев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.

Матвей Сафонов, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Мингиян Бевеев и Андрей Лангович могут выйти на поле 17 ноября 2026 года. Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Стартовый состав Венесуэлы

Хосе Контрерас (вратарь); Йон Арамбуру, Науэль Феррареси (капитан), Кристиан Макун, Луис Бальбо; Кристиан Кассерес, Янхель Эррера, Эдуард Бельо, Теласко Сеговия; Джефферсон Саварино, Кевин Келси. Главный тренер — Освальдо Вискаррондо.

В ноябрьском сборе венесуэльцев первоначально фигурировали 28 футболистов, но из-за травм часть игроков выбыла. Подробный разбор первоначальной заявки, клубов и кадровых потерь опубликован в отдельном справочнике Life.ru.

Хронология: голы, карточки и замены

46′ — Данил Круговой заменил Андрея Ланговича

50′ — жёлтые карточки Николаю Комличенко и Кристиану Кассересу

54′ — Даниэль Перейра заменил Янхеля Эрреру

59′ — ГОЛ: Миранчук, передача Вахании — 1:0

75′ — ГОЛ: Миранчук, передача Кисляка — 2:0

81′ — Мингиян Бевеев заменил Илью Ваханию; Данил Пруцев — Алексея Миронова

89′ — Ярослав Гладышев заменил Алексея Миранчука

Хронология содержит основные подтверждённые события; полная последовательность замен и эпизодов доступна в официальном протоколе РФС.

Видеообзор Россия — Венесуэла 2:0: где посмотреть голы

Российский футбольный союз опубликовал официальный видеообзор встречи. В нём можно посмотреть оба мяча Миранчука и ключевые эпизоды товарищеского матча в Краснодаре.

Официальный видеообзор РФС: https://www.rfs.ru/news/225619

Россия — Венесуэла 17 ноября 2026: футбол, составы команд, онлайн-трансляция и результат товарищеского матча. Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Что сказали Миранчук и тренер Венесуэлы после встречи

Алексей Миранчук после матча объяснил, что до перерыва у команды были подходы к воротам, но не удавалось довести атаки до гола. По словам капитана, футболисты решили сохранить интенсивность и командное взаимодействие. Освальдо Вискаррондо признал, что Венесуэла не выполнила план на игру: российская команда заставляла соперника ошибаться и активно прессинговала.

Встречу посвятили 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года. Россия сыграла в специальной ретроформе.

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Где показывали матч Россия — Венесуэла

Прямую трансляцию 17 ноября показывали «Первый канал» и Okko. Сейчас для просмотра голов и ключевых событий доступен официальный видеообзор на сайте РФС. Условия доступа к полной записи матча следует проверять у правообладателей трансляции.

FAQ: ответы на популярные запросы

Как закончился матч Россия — Венесуэла 17 ноября 2026 года? Победой сборной России со счётом 2:0.

Кто забил голы Венесуэле? Алексей Миранчук оформил дубль на 59-й и 75-й минутах.

Кто отдал результативные передачи? Илья Вахания ассистировал первому голу, Матвей Кисляк — второму.

Где проходила встреча? В Краснодаре на стадионе «Краснодар».

Кто был капитаном России? Алексей Миранчук.

Кто стоял в воротах России? Матвей Сафонов.

Где посмотреть обзор матча? На официальном сайте Российского футбольного союза.

Сколько голов у Миранчука за сборную? После дубля Венесуэле — 15, восьмое место в историческом списке бомбардиров сборной России.

Авторы Александра Новоселова