Сборная России сыграет с Венесуэлой в ретроформе в стиле СССР
Обложка © РФС / Михаил Шапаев
Российский футбольный союз представил ретроформу, в которой национальная команда выйдет на товарищеский матч против Венесуэлы 17 ноября. Дизайн экипировки повторяет стиль сборной СССР 1950–1960-х годов и посвящён столетию со дня рождения легендарного футболиста Никиты Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Футболисты сыграют в красных футболках с длинными рукавами и воротниками-поло, белых шортах и красных гетрах с белой полосой. Для вратарей подготовили полностью чёрный комплект в память о знаменитом советском голкипере Льве Яшине.
Особое внимание уделили историческим деталям. На спинах футболок разместили крупные номера без фамилий, как это было принято в советской сборной. Для цифр разработали специальный геометрический шрифт, а на внутренней стороне воротника золотистыми буквами нанесли слово «ОСНОВА».
Коллекцию с таким названием РФС создал совместно с брендами JOGEL и ОЛОВО. Её выпуск приурочили не только к юбилею Симоняна, но и к 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Тогда советские футболисты впервые завоевали олимпийское золото.
В презентации новой экипировки приняли участие звёзды отечественного футбола разных поколений. Среди них Валерий Карпин, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Сергей Игнашевич, Игорь Семшов и Александр Самедов.
Специальную форму согласовали с ФИФА в порядке исключения. Кроме игровых комплектов, в коллекцию вошли одежда для разминки, парадная экипировка и вещи для болельщиков.
Специальную ретроформу подготовили к игре с Венесуэлой. Чем завершился последний матч сборной России в 2026 году и какие результаты команда показала за весь год, рассказывает Life.ru.
Заключительный матч сборной России в 2026 году состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар». Встреча с Венесуэлой начнётся в 19:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном со счётом 3:2, забив три мяча за десять минут. Команда Валерия Карпина сумела переломить ход товарищеской встречи после двух пропущенных голов. При этом полузащитник «Монако» Александр Головин выбыл из ноябрьских матчей национальной команды из-за травмы правой икроножной мышцы. Повреждение футболист получил во время встречи чемпионата Франции, из-за чего не смог присоединиться к сборной.
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