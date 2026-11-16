Российский футбольный союз представил ретроформу, в которой национальная команда выйдет на товарищеский матч против Венесуэлы 17 ноября. Дизайн экипировки повторяет стиль сборной СССР 1950–1960-х годов и посвящён столетию со дня рождения легендарного футболиста Никиты Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Футболисты сыграют в красных футболках с длинными рукавами и воротниками-поло, белых шортах и красных гетрах с белой полосой. Для вратарей подготовили полностью чёрный комплект в память о знаменитом советском голкипере Льве Яшине.

Особое внимание уделили историческим деталям. На спинах футболок разместили крупные номера без фамилий, как это было принято в советской сборной. Для цифр разработали специальный геометрический шрифт, а на внутренней стороне воротника золотистыми буквами нанесли слово «ОСНОВА».

Коллекцию с таким названием РФС создал совместно с брендами JOGEL и ОЛОВО. Её выпуск приурочили не только к юбилею Симоняна, но и к 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Тогда советские футболисты впервые завоевали олимпийское золото.

В презентации новой экипировки приняли участие звёзды отечественного футбола разных поколений. Среди них Валерий Карпин, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Сергей Игнашевич, Игорь Семшов и Александр Самедов.

Специальную форму согласовали с ФИФА в порядке исключения. Кроме игровых комплектов, в коллекцию вошли одежда для разминки, парадная экипировка и вещи для болельщиков.

Специальную ретроформу подготовили к игре с Венесуэлой. Чем завершился последний матч сборной России в 2026 году и какие результаты команда показала за весь год, рассказывает Life.ru.

Заключительный матч сборной России в 2026 году состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар». Встреча с Венесуэлой начнётся в 19:00 по московскому времени.