Sotheby’s впервые показал коллекцию с Ван Гогом стоимостью $180 млн

Аукционный дом Sotheby’s впервые за более чем 50 лет показал публике 12 картин из частной коллекции аргентинской семьи Блакье — Аррьеты. Главным лотом стало полотно Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны», которое оценивается в $180 млн.

Картина была написана в мае 1890 года вскоре после переезда художника в Овер-сюр-Уаз. Спустя несколько недель Ван Гог умер. Полотно входит в число всего восьми созданных им в Овере работ, которые до сих пор находятся в частных руках.

После смерти художника «Цветущие каштаны» перешли его брату Тео. Позднее одним из владельцев картины был американский композитор и продюсер Джордж Гард «Бадди» ДеСильва — один из основателей Capitol Records.

Вторым центральным лотом станет «Арлекин» Поля Сезанна. The Guardian оценивает картину в $150 млн. Вместе с ними на торги выставят произведения Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и других мастеров.

Общая оценка 12 произведений превышает $450 млн. Бывший директор отдела импрессионизма и модернизма Sotheby’s Филип Хук отметил, что коллекцию десятилетиями окружала почти легендарная репутация, поскольку её практически не показывали публике.

Работы выставили в Лондоне на два дня. Затем коллекция отправится в Тайбэй, Гонконг и Париж, а 18 ноября её продадут на аукционе в Нью-Йорке.

Ранее Life.ru рассказывал о продаже на Sotheby’s эскиза Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» за $17,86 млн. Работа конца 1630-х — начала 1640-х годов была выполнена чёрным мелом и серой краской и до торгов оставалась единственным рисунком льва Рембрандта в частных руках. Перед аукционом её оценивали в $15–20 млн, а итоговая цена уложилась в этот диапазон.