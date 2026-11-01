Французская полиция задержала более 560 человек во время массовых акций протеста, прошедших 31 октября по всей стране. По данным МВД республики, к 23:00 по московскому времени число задержанных достигло 565. Об этом сообщила радиостанция Ici.

В субботних демонстрациях против роста стоимости жизни приняли участие около 320 тысяч человек. Только в Париже на улицы вышли порядка 70 тысяч протестующих. Организаторы при этом оценивают общую численность участников значительно выше — почти в полмиллиона человек.

В столице к концу шествия начались столкновения с правоохранителями. Агрессивно настроенные участники акции забрасывали полицейских камнями и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Беспорядки произошли и в других французских городах, в том числе в Тулузе и Марселе. Для обеспечения порядка власти задействовали 70 тысяч полицейских и жандармов, включая специальные подразделения. Правоохранители также проводили досмотры и проверяли подозрительных лиц перед началом демонстраций.

Нынешние выступления стали третьей подряд субботой массовых протестов. Неделей ранее, 24 октября, на улицы Франции вышли около 410 тысяч человек. Самая многочисленная акция состоялась в Париже, где власти насчитали примерно 110 тысяч участников. Серьёзные беспорядки тогда также зафиксировали в Нанте, Лилле и Лионе.

Ещё более разрушительными оказались события 17 октября. Как сообщал Life.ru, в результате погромов пострадали около 1,5 тысячи торговых предприятий. Участники беспорядков разбивали витрины, проникали в магазины и похищали товары. Предварительный ущерб торговому бизнесу оценили в сотни миллионов евро.