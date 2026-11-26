Сотрудники органов социальной защиты периодически самостоятельно убирали квартиру многодетной семьи из Вологды, в которой пятилетняя девочка умерла от истощения. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов на оперативном совещании регионального правительства, передаёт РИА Новости.

«Периодически уборку помещения фактически за них (родителей детей. — Прим. Life.ru) проводили сотрудники соцзащиты», — рассказал Ершов.

По словам министра, последний раз социальные работники посещали семью 12 ноября — за 13 дней до трагедии. В квартире тогда находились двое детей. Мать по телефону сообщила, что находится на даче с младшими детьми.

При этом семья получала все положенные социальные выплаты. Как сообщает портал «Вологда регион», отец семейства отказывался от продуктовой помощи, ссылаясь на наличие работы и достаточного заработка.

После гибели ребёнка в органах социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних и других профильных структурах назначены служебные проверки.

Напомним, в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, её семилетний брат оказался в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц.

Ранее Life.ru сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию на личный контроль. Сейчас братья и сёстры погибшей находятся в безопасности, с ними работают специалисты.