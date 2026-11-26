Братья и сёстры пятилетней девочки, погибшей от истощения в Вологде, сейчас находятся в безопасности. С детьми работают специалисты, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен находится на связи с профильными ведомствами. В больницу, где разместили несовершеннолетних, уже выехали сотрудники её аппарата. Установление обстоятельств трагедии контролирует региональная прокуратура.

«Важно понять, есть ли у детей родственники, которые могли бы их забрать, искать возможности семейного устройства», — подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен взяла ситуацию на личный контроль и рассчитывает в ближайшее время получить дополнительную информацию о состоянии детей.

Напомним, в многодетной семье из Вологды воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. После смерти пятилетней девочки от истощения следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. Губернатор Георгий Филимонов сообщил о госпитализации девяти детей.