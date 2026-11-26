Родителей детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, задержали. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, с 38-летними супругами Николаем и Верой сейчас проводят следственные действия.

В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учёте и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. В Следственном комитете ранее сообщали, что с участием родителей проводятся следственные действия.

Как утверждает SHOT, супругов поставили на профилактический учёт ещё в 2020 году из-за антисанитарии в квартире. Семья жила в помещении площадью менее 50 квадратных метров. По информации телеграм-канала, мать не всегда кормила детей и выступала против того, чтобы младшие посещали детский сад.

После осмотра квартиры девять несовершеннолетних доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, а её семилетний брат также оказался в истощённом состоянии. По данным регионального Минздрава, мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти малолетней по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, а также дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики по части 1 статьи 293 УК РФ. Следователи назначили экспертизы и допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.

Сейчас решается вопрос об изъятии оставшихся детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. Проверку также проводит прокуратура Вологодской области.

Ранее Life.ru сообщал, что пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения, а её семилетний брат был госпитализирован. Также Life.ru рассказывал о прошлом отца семейства: в сентябре 2025 года он после употребления алкоголя устроил ДТП с участием мотоцикла, на котором ехали мужчина и его сын, а затем получил три года условно и обязанность выплатить семье пострадавшего 300 тысяч рублей.