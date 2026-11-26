Полбутылки водки и сбитый ребёнок: что известно о прошлом отца истощённых детей из Вологды
Отец истощённых детей из Вологды ранее получил срок за пьяное ДТП
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отец 11 детей, госпитализированных в Вологде, ранее получил три года условно за пьяное ДТП. Об этом сообщает SHOT,
Многодетный отец из Вологды, который ранее сбил ребёнка. Фото © SHOT
В сентябре 2025 года Николай С. после ссоры с женой выпил около половины бутылки водки и сел за руль. На улице Михаила Поповича он врезался в мотоцикл, на котором ехали мужчина и его сын. От удара мальчик упал на лобовое стекло автомобиля. Пострадавшему потребовалось около полугода на восстановление: всё это время он ходил в корсете. Суд обязал виновника выплатить семье ребёнка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а самого мужчину приговорил к трём годам лишения свободы условно.
Как выяснил SHOT, причиной пьяной поездки стала ссора с супругой. После конфликта Николай уехал на дачу, где жил некоторое время. Когда мужчина выпил, жена приехала к нему, после чего супруги вместе отправились кататься на автомобиле.
Семья воспитывала 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Супруги задолжали около миллиона рублей по кредитам и коммунальным платежам. Все жили в квартире площадью примерно 50 квадратных метров. До недавнего времени мужчина работал водителем.
Сегодня утром в больницу Вологды доставили пятилетнюю девочку и её семилетнего брата с сильным истощением. Малышка скончалась, мальчика удалось спасти. Сейчас решается вопрос о передаче остальных несовершеннолетних детей в специализированные учреждения из-за ненадлежащего ухода со стороны родителей.