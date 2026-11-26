Отец 11 детей, госпитализированных в Вологде, ранее получил три года условно за пьяное ДТП. Об этом сообщает SHOT,

Многодетный отец из Вологды, который ранее сбил ребёнка. Фото © SHOT

В сентябре 2025 года Николай С. после ссоры с женой выпил около половины бутылки водки и сел за руль. На улице Михаила Поповича он врезался в мотоцикл, на котором ехали мужчина и его сын. От удара мальчик упал на лобовое стекло автомобиля. Пострадавшему потребовалось около полугода на восстановление: всё это время он ходил в корсете. Суд обязал виновника выплатить семье ребёнка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а самого мужчину приговорил к трём годам лишения свободы условно.

Как выяснил SHOT, причиной пьяной поездки стала ссора с супругой. После конфликта Николай уехал на дачу, где жил некоторое время. Когда мужчина выпил, жена приехала к нему, после чего супруги вместе отправились кататься на автомобиле.

Семья воспитывала 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Супруги задолжали около миллиона рублей по кредитам и коммунальным платежам. Все жили в квартире площадью примерно 50 квадратных метров. До недавнего времени мужчина работал водителем.