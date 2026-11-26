В Вологде госпитализировали 11 детей из многодетной семьи. Одного ребёнка спасти не удалось, ещё один находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, возраст детей составляет от 10 месяцев до 16 лет.

Известно, что семья состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних из-за антисанитарных условий проживания. Причина массовой госпитализации и смерти ребёнка пока неизвестна.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Казани восьмилетняя девочка скончалась в больнице после менингококковой инфекции. По факту смерти ребёнка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.