Двухмесячный ребёнок получил токсическое отравление после обработки помещения от насекомых в Магадане. Жильцов дома не предупредили о дезинсекции, сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошёл вечером 14 ноября в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Одна из расположенных в здании организаций проводила обработку против насекомых, после чего по дому распространился резкий запах.

В одной из квартир находилась семья с грудным ребёнком. Из-за запаха химических средств жильцам пришлось покинуть помещение, однако двухмесячный малыш успел надышаться парами и получил отравление. Информация о случившемся появилась в СМИ и привлекла внимание следователей.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об отравлении в городе Магадане 2-месячного ребенка в результате проведения дезинсекционных работ», — рассказали в СК.

Младенцу оказали необходимую медицинскую помощь. В следственном управлении подчеркнули, что сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

По факту произошедшего организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователям предстоит установить обстоятельства проведения дезинсекции и выяснить, были ли нарушены требования безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.