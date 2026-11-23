Двухмесячный малыш отравился при дезинсекции в жилом доме в Магадане
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Двухмесячный ребёнок получил токсическое отравление после обработки помещения от насекомых в Магадане. Жильцов дома не предупредили о дезинсекции, сообщили в региональном управлении СК России.
Инцидент произошёл вечером 14 ноября в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Одна из расположенных в здании организаций проводила обработку против насекомых, после чего по дому распространился резкий запах.
В одной из квартир находилась семья с грудным ребёнком. Из-за запаха химических средств жильцам пришлось покинуть помещение, однако двухмесячный малыш успел надышаться парами и получил отравление. Информация о случившемся появилась в СМИ и привлекла внимание следователей.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об отравлении в городе Магадане 2-месячного ребенка в результате проведения дезинсекционных работ», — рассказали в СК.
Младенцу оказали необходимую медицинскую помощь. В следственном управлении подчеркнули, что сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.
По факту произошедшего организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователям предстоит установить обстоятельства проведения дезинсекции и выяснить, были ли нарушены требования безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru сообщал об отравлении шестерых детей парами хлора во время празднования дня рождения в сауне Свердловской области. Несовершеннолетние почувствовали себя плохо после появления сильного химического запаха в помещении. Всех госпитализировали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело. Угрозы жизни пострадавших, по данным прокуратуры, нет.