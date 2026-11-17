Шесть детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне села Косой Брод Свердловской области. Всех пострадавших госпитализировали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошёл 16 ноября в Полевском городском округе. Во время праздника гости почувствовали сильный запах хлорки и неоднократно обращались с жалобами к администрации заведения. Спустя некоторое время самочувствие несовершеннолетних ухудшилось, им потребовалась медицинская помощь.

В больнице врачи диагностировали у всех шестерых отравление парами хлора. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. По информации надзорного ведомства, угрозы их жизням нет.

Прокуратура Полевского организовала проверку обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит установить, соблюдались ли в сауне санитарно-эпидемиологические требования и нормы, направленные на защиту здоровья несовершеннолетних. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.