В Барнауле два человека отравились химическими веществами во время посещения «Гоньбинских бань». После массового ЧП судебные приставы приостановили работу комплекса на 20 суток из-за нарушений санитарных норм. Помещения, печи и электрощитовые шкафы опечатали, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Посетители и раньше жаловались на качество воды и состояние бассейнов. По словам отдыхающих, в помещениях стоял настолько сильный запах хлорки, что у людей начинали слезиться глаза, появлялись жжение в носу, першение в горле и проблемы с дыханием. Один из гостей рассказывал, что на следующий день после посещения комплекса вся его компания страдала от сильного кашля, а некоторым потребовалась медицинская помощь.

Недовольство посетителей вызывали также грязная вода, неисправная вентиляция и отсутствие нормальной циркуляции воды в бассейнах. При этом после отравления людей в банном комплексе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, ставшие основанием для временного прекращения его деятельности.

Судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на протяжении всех 20 суток. Если владельцы попытаются возобновить работу раньше установленного срока, юридическому лицу грозит дополнительная административная ответственность.

В администрации «Гоньбинских бань» SHOT ПРОВЕРКЕ подтвердили, что часть комплекса с бассейнами сейчас не работает. Посетителям предложили уточнять возможность бронирования после 14 ноября.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей бассейна фитнес-клуба «СССР», где из-за разлива технической жидкости четыре человека надышались химикатами. Пострадавшие жаловались на резкий запах хлора и ухудшение самочувствия. Двоих пришлось госпитализировать, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.