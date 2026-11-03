Отдых в пятизвёздочном отеле Nova Life Hotel в Турции обернулся проблемами со здоровьем для семьи из Нижнего Новгорода. Россияне заплатили за десятидневную поездку почти 400 тысяч рублей, однако во время отпуска у взрослых и пятилетней девочки начались рвота и диарея. По словам туристов, даже после возвращения домой симптомы полностью не прошли.

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Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ туристка по имени Ирина, она приехала в турецкую Аланью вместе с маленькой дочерью и пожилыми родителями. Первые дни отпуск проходил без серьёзных происшествий, но на седьмые сутки самочувствие ребёнка резко ухудшилось. Пятилетнюю девочку рвало на протяжении всей ночи, а вскоре аналогичные симптомы появились у её матери и 70-летней бабушки.

Пожилая женщина после приступов рвоты два дня не могла принимать пищу. Позднее у всех троих началась диарея, которая продолжалась около трёх суток. Перед возвращением в Россию плохо стало и дедушке, поэтому недомогание затронуло всех четверых членов семьи.

На этом неприятности не закончились. По словам Ирины, после перелёта домой дочь по-прежнему жалуется на тошноту, а у бабушки сохраняются проблемы с кишечником. Отдельные претензии у россиянки возникли к санитарному состоянию пятизвёздочного отеля. Женщина утверждает, что в гостиничном ресторане над едой летало множество мух, а оборудование для приготовления блюд на гриле практически не очищали.

Качество питания также вызвало у отдыхающих вопросы. По словам Ирины, некоторые блюда имели выраженный привкус старого подгоревшего масла, из-за чего возникали сомнения в свежести продуктов и соблюдении санитарных требований. Не лучше, как утверждает туристка, обстояли дела и с уборкой номеров. Сотрудницы гостиницы якобы протирали полы одной сухой тряпкой сразу в нескольких комнатах, а в коридорах можно было увидеть мусор и клочья волос.

Дополнительные неудобства доставляли неисправности сантехники. Ирина рассказала, что душевые кабины постоянно протекали, хотя гостиница позиционируется как пятизвёздочная.