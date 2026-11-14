Сбой в работе Microsoft помешал вовремя обнаружить утечку хлора в бассейне немецкого парка развлечений. В результате происшествия в городе Брюль пострадали 15 человек, четверых из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

Инцидент произошёл в гостинице Ling Bao, расположенной на территории парка. Из-за неисправности автоматическая система дозирования подала в бассейн слишком много хлора.

При этом система безопасности обнаружила превышение допустимой концентрации и отправила предупреждение по электронной почте. Однако сообщения не дошли до адресатов из-за масштабного сбоя сервисов Microsoft, в том числе Outlook.

Пострадавшие жаловались на раздражение дыхательных путей и другие проблемы со здоровьем. Четыре человека были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Масштабный сбой Microsoft, парализовавший работу компаний по всему миру почти на 36 часов, мог причинить ущерб более чем на семь миллиардов долларов. Сама корпорация также может столкнуться с требованиями вернуть клиентам около 830 миллионов долларов абонентской платы за день простоя.