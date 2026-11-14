Масштабный сбой Microsoft, парализовавший работу компаний по всему миру почти на 36 часов, мог причинить ущерб более чем на семь миллиардов долларов. Такую оценку американской Anderson Economic Group приводит немецкая газета Bild. Сама корпорация также может столкнуться с требованиями вернуть клиентам около 830 миллионов долларов абонентской платы за день простоя.

Проблемы начались 12 ноября и продолжались 35 часов 43 минуты. Миллионы пользователей столкнулись с перебоями в работе почты Outlook, корпоративного мессенджера Teams, календарей и ИИ-помощника Copilot. Из-за неполадок сотрудники компаний не могли нормально переписываться, проводить онлайн-встречи и пользоваться рабочими сервисами.

Причиной сбоя стала ошибка при модернизации сетевой инфраструктуры Microsoft. Она вызвала перегрузку серверов, а восстановление затянулось до утра 14 ноября. Кибератаку и вмешательство искусственного интеллекта в корпорации исключили.

Ранее Life.ru сообщал, что масштабный сбой Microsoft затронул пользователей в 74 странах и территориях. На пике Downdetector зафиксировал более 130 тысяч жалоб на Outlook и около 46 тысяч — на Microsoft 365. Первые попытки восстановить работу не помогли: часть серверов вновь переставала отвечать после подключения пользователей.