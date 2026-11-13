Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft нарушил работу британского парламента, судов, больниц и экстренных служб. Депутаты лишились доступа к электронной почте, а присяжных одного из судов Манчестера пришлось отправить домой. Об этом сообщает Sky News.

Парламентарии не могли читать письма и отвечать на обращения граждан через Outlook. Проблемы затронули и службу экстренной помощи по номеру 999: её сотрудники столкнулись с трудностями при передаче данных пациентов. При этом возможность вызвать скорую помощь сохранялась.

В Национальной службе здравоохранения (NHS) сообщили о перебоях в работе электронных консультаций. Некоторые больницы попросили пациентов связываться с ними по телефону вместо почты, однако плановые приёмы и оказание экстренной помощи продолжились.

Неполадки сказались и на других сферах. Британцев предупредили о возможных проблемах с получением электронных железнодорожных билетов, а полиция ряда регионов попросила временно сообщать о происшествиях по телефону, поскольку онлайн-формы могли не работать.

К пятнице Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов в Европе и Северной Америке. Доступность электронной почты начала улучшаться, однако компания предупредила, что отдельные перебои могут сохраняться. Признаков хакерской атаки специалисты не обнаружили.

Ранее Life.ru сообщал о начале масштабного сбоя Microsoft, который вечером 12 ноября затронул пользователей в США, а затем распространился на 74 страны и территории. На пике неполадок Downdetector зафиксировал более 130 тысяч жалоб на Outlook и около 46 тысяч на Microsoft 365. Проблемы также затронули подключения сервисов компании к инструментам OpenAI и Anthropic. Первые попытки Microsoft восстановить инфраструктуру не принесли ожидаемого результата: часть серверов вновь переставала отвечать после возобновления трафика.