Компания Microsoft сообщила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя, затронувшего пользователей по всему миру. Корпорация устранила причину неполадок и завершила возвращение затронутых систем к нормальной работе, следует из её заявления в соцсети X.

Ранее представители Microsoft заявляли, что техническую проблему удалось решить, однако доступ к сервисам на тот момент возвращался постепенно.

Теперь в компании подтвердили завершение восстановительных работ.

«Мы завершили устранение первопричины инцидента и восстановили предоставление услуг для оставшихся затронутых клиентов и регионов», — говорится в сообщении Microsoft.

Массовые перебои начались 12 ноября. Пользователи из разных стран столкнулись с неполадками в работе почтового сервиса Outlook, пакета Microsoft 365, корпоративной платформы Teams и ИИ-помощника Copilot. Проблемы также затронули другие продукты корпорации.

Ранее Life.ru сообщал, что Microsoft начала поэтапно возвращать доступ к своим платформам после глобального сбоя. Наиболее заметное улучшение наблюдалось в Европе, тогда как в Северной Америке работа систем продолжала стабилизироваться. Из-за задержек доставки электронной почты компания временно увеличила срок ожидания сообщений до 48 часов.