В Вологде возбудили уголовное дело об убийстве после смерти пятилетней девочки из многодетной семьи, скончавшейся в состоянии истощения. Ещё один ребёнок — семилетний брат погибшей — госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Несмотря на то что семья состояла на профилактическом учёте, законные представители должным образом не заботились о детях. При осмотре квартиры следователи зафиксировали ненадлежащие условия проживания.

По данным Следственного комитета, сотрудники органов профилактики своевременно не приняли необходимых мер для защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о госпитализации девяти детей в областную детскую клиническую больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты профильных ведомств.

Сейчас решается вопрос об изъятии оставшихся детей из семьи и их помещении в специализированные учреждения. С участием родителей проводятся следственные действия.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о массовой госпитализации детей из этой семьи. По первоначальным данным СМИ, в больницу доставили 11 несовершеннолетних в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. Один из них находился в реанимации в критическом состоянии. На тот момент причины произошедшего ещё не были известны.