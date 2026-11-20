Десятилетний мальчик из Кемеровской области сумел вызвать полицию, когда отец в очередной раз приковал его цепью к полу. Ребёнок попросил правоохранителей спасти его от жестокого обращения. После звонка мужчину задержали, сообщает «База».

По данным издания, 35-летний Андрей Романцов с июля по ноябрь 2026 года систематически избивал сына, используя ремень и провод от зарядного устройства. Чтобы ребёнок не мог самостоятельно выходить из квартиры, мужчина закрепил в полу металлический анкер, к которому пристёгивал цепь на ноге мальчика. Замок он закрывал на ключ.

Кроме того, по версии следствия, отец запирал сына в багажнике автомобиля и угрожал ему расправой. Подобные действия мужчина якобы считал воспитательными мерами.

Во время одного из таких наказаний школьнику удалось добраться до телефона и позвонить в полицию. Прибывшие по адресу сотрудники проверили сообщение ребёнка, после чего доставили его отца в отделение для разбирательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего. Суд заключил его под стражу. Пострадавшего мальчика и его восьмилетнего брата изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Ранее Life.ru рассказывал о супругах из Тульской области, которых приговорили к шести годам колонии за издевательства над шестилетним сыном. Родители почти год избивали ребёнка и запирали его в ванной комнате, называя происходящее воспитанием. О жестоком обращении сообщила родственница матери. В результате из семьи забрали пятерых детей, а с осуждённых взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.