На Алтае пятеро детей сбежали от отчима, избивавшего их тесаком и лопатой

Пятеро детей в возрасте от трёх до десяти лет сбежали из дома и рассказали односельчанам об издевательствах со стороны отчима. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии следствия, с ноября 2025 года по июнь 2026-го 46-летний мужчина в состоянии опьянения ежедневно избивал несовершеннолетних. Как утверждается, он применял не только руки и ноги, но и различные предметы, включая шланг, черенок лопаты и лезвие тесака. Кроме того, дети плохо питались.

Фигурант освободился из колонии в октябре 2025 года, после чего поселился с женщиной, воспитывавшей пятерых детей. Не выдержав происходящего, в июне несовершеннолетние покинули дом и обратились за помощью к местным жителям.

Сейчас дети находятся в социальном учреждении. Мужчине предъявили обвинение в истязании двух и более несовершеннолетних с особой жестокостью и заключили его под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что в Сочи задержали женщину, обвиняемую в систематическом истязании полуторагодовалого сына. Следователи также возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.