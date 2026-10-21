Запирали в ванной и называли это воспитанием: Под Тулой вынесли приговор родителям пятерых детей

Шестилетний мальчик из Тульской области почти год подвергался издевательствам со стороны собственных родителей. Взрослые избивали его и запирали на ночь в ванной комнате, выдавая жестокое обращение за воспитание. Теперь супругам предстоит провести по шесть лет в колонии, сообщила региональная прокуратура, рассказали в СУ СК России по региону.

Семья жила в посёлке Плеханово. Как установил суд, с мая 2025-го по май 2026 года Александр и Кристина Коноваловы систематически причиняли сыну физические и психологические страдания.

О происходившем правоохранителям рассказала родственница матери. После этого обстоятельствами жизни ребёнка заинтересовались следователи. В мае 2026 года сотрудники полиции обнаружили мальчика запертым в тёмном помещении.

Из семьи забрали всех пятерых детей, включая четверых братьев пострадавшего. Их разместили в социально-реабилитационном центре, где они находятся под присмотром специалистов.

Супругов признали виновными в истязании малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд назначил отцу шесть лет и один месяц лишения свободы, матери — шесть лет колонии и штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокуратуры с родителей взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого сыну.

В августе похожая история произошла в Алтайском крае. Пятеро детей в возрасте от трёх до десяти лет сбежали из дома и рассказали односельчанам о жестоком обращении со стороны отчима. По версии следствия, мужчина систематически избивал несовершеннолетних и плохо их кормил. После обращения к местным жителям детей поместили в социальное учреждение, а обвиняемого заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в истязании несовершеннолетних с особой жестокостью.