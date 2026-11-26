Дети из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, постоянно жаловались на голод и испытывали серьёзные трудности с учёбой, узнал Mash. По словам соседей, один из мальчиков трижды оставался на второй год в девятом классе, а его сестра также не справлялась со школьной программой.

Местные жители рассказали, что дети часто хотели есть. По их словам, погибшая девочка ходила в школу не только ради занятий: там она могла поесть и ненадолго выбраться из дома.

Соседи также поделились подробностями о родителях. Отец Николай, по их словам, ремонтировал технику в гаражах и иногда подрабатывал перевозками. Мать Вера казалась окружающим замкнутой и странной. О своей последней беременности женщина не рассказывала: знакомым она объясняла изменения фигуры появлением большой грыжи.

Ранее Life.ru рассказывал, что многодетная семья из Вологды на протяжении нескольких лет практически не общалась с родственниками и неохотно впускала посторонних в квартиру. Даже сотрудники детского сада, заметившие следы побоев у одного из мальчиков, смогли попасть в жилище лишь спустя месяц.

Трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, её семилетний брат также был госпитализирован с аналогичным диагнозом. По данным Следственного комитета, семья состояла на профилактическом учёте, однако родители не обеспечивали детям должный уход. Возбуждены уголовные дела о гибели ребёнка и халатности.