Школа вместо дома и постоянный голод: Соседи рассказали, как жили дети из семьи погибшей от истощения девочки
Соседи рассказали о голоде и проблемах с учёбой детей из семьи в Вологде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Дети из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, постоянно жаловались на голод и испытывали серьёзные трудности с учёбой, узнал Mash. По словам соседей, один из мальчиков трижды оставался на второй год в девятом классе, а его сестра также не справлялась со школьной программой.
Местные жители рассказали, что дети часто хотели есть. По их словам, погибшая девочка ходила в школу не только ради занятий: там она могла поесть и ненадолго выбраться из дома.
Соседи также поделились подробностями о родителях. Отец Николай, по их словам, ремонтировал технику в гаражах и иногда подрабатывал перевозками. Мать Вера казалась окружающим замкнутой и странной. О своей последней беременности женщина не рассказывала: знакомым она объясняла изменения фигуры появлением большой грыжи.
Ранее Life.ru рассказывал, что многодетная семья из Вологды на протяжении нескольких лет практически не общалась с родственниками и неохотно впускала посторонних в квартиру. Даже сотрудники детского сада, заметившие следы побоев у одного из мальчиков, смогли попасть в жилище лишь спустя месяц.
Трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, её семилетний брат также был госпитализирован с аналогичным диагнозом. По данным Следственного комитета, семья состояла на профилактическом учёте, однако родители не обеспечивали детям должный уход. Возбуждены уголовные дела о гибели ребёнка и халатности.
Больше новостей об уголовных расследованиях и резонансных преступлениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.