Родственники многодетной семьи, в которой девочка погибла от истощения, на протяжении шести лет практически не поддерживали с ней связь. Супруги Вера и Николай избегали встреч, отказывались от помощи и никого не приглашали домой. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, родители отдалились от близких после рождения пятого ребёнка в 2020 году. Они объясняли отсутствие общения занятостью и работой, поэтому родственники не подозревали, что в семье происходит что-то неладное.

Закрытым оставался и дом для посторонних. Даже сотрудники детского сада смогли попасть в квартиру только спустя месяц после того, как заметили следы побоев у шестилетнего мальчика.

При этом Николай продолжал работать: он перевозил технику на «КамАЗе». Вера занималась детьми и, как утверждают знакомые семьи, всегда мечтала стать многодетной матерью.

В небольшой трёхкомнатной квартире в хрущёвке жили родители, 11 детей и две собаки. Ещё один, старший, 20-летний сын к тому времени уже съехал от семьи.

Сейчас с Верой и Николаем проводятся следственные действия. Их дети находятся в больнице, правоохранительные органы решают вопрос об их дальнейшем устройстве.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о массовой госпитализации детей из этой семьи. По первоначальным данным СМИ, в больницу доставили 11 несовершеннолетних в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. Один из них находился в реанимации в критическом состоянии.