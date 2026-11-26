Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проверит действия органов опеки после гибели пятилетней девочки от истощения в Вологде. Председатель комитета Нина Останина в беседе с Life.ru рассказала, что поручила аппарату подготовить необходимые запросы и выяснить, почему службы профилактики не вмешались в ситуацию с многодетной семьёй.

Нина Останина — о трагедии в Вологде. Видео © Life.ru

Депутат заявила, что намерена запросить объяснения у органов опеки и уполномоченного по правам ребёнка в Вологодской области. По её словам, особенно важно установить, почему семья, уже состоявшая на учёте, не получила необходимой помощи.

«Куда смотрели органы опеки? Уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области?» — поставила вопрос Останина.

Парламентарий напомнила, что 23 ноября комитет проводил слушания, посвящённые работе органов опеки. На них, в частности, обсуждалась необходимость участия таких служб в профилактике семейного неблагополучия.

Останина подчеркнула, что опека не должна ограничиваться проверками и контролем. По её словам, важная часть работы — помогать семьям, в которых возникают проблемы, и не допускать ситуаций, угрожающих детям.

«Опекунство заключается не только в том, чтобы прийти и проверить, но и помочь. То есть вторая часть, к великому сожалению, как-то не стала для органов опеки руководством к действию», — заявила депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологде госпитализировали 11 детей из многодетной семьи, один ребёнок умер. По данным следствия, семья состояла на профилактическом учёте из-за ненадлежащих условий проживания. После трагедии правоохранители начали проверять не только действия родителей, но и работу должностных лиц, отвечавших за профилактику семейного неблагополучия.