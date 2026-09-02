Соучастники убийства ректора СПбГУСЭ получили до 14 лет колонии

Ленинградский областной суд вынес приговор двум фигурантам дела о заказном убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Алексей Смирнягин и Елена Рогалева признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Суд назначил им 12 лет 4 месяца и 14 лет лишения свободы соответственно.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Суд установил, что подсудимые помогли найти исполнителя преступления и координировали его действия.

Напомним, убийство ректора СПбГУСЭ произошло в сентябре 2012 года. К Александру Викторову и его супруге на территории загородного дома во Всеволожске подошёл неизвестный и выстрелил в спину. От полученных ранений Викторов скончался на месте. Также наёмный убийца ранил супругу ретоктора и скрылся на автомобиле, который подогнал к дому сообщник.

Заказчиком убийства суд ранее признал бывшего проректора СПбГУСЭ Василия Соловьёва. По версии следствия, мотивом стала месть из-за судебных исков о взыскании ущерба, связанного с финансовыми спорами вокруг университета. Соловьёва заочно приговорили к 18 годам колонии, он объявлен в розыск. Ранее длительные сроки получили также киллер, его водитель и посредник.